Justice: Ousmane Sonko est prêt-il de rejoindre sa cellule de prison ?

Ousmane Sonko est dans de sales draps aprés avoir été confiné dans son domicile de la cité Keur Gorgui, il assiste impuissant à l’arrestation de plusieurs de ses accompagnants . Ainsi, ce denier risque de se retrouver seul face à Macky Sall qu’il veut déloger du Palais, face à l’Etat qu’il veut renverser et face à la justice qu’il veut humilier.

Ousmane Sonko s’est déjà mis dans la peau du futur Président de la République du Sénégal après Macky Sall. Seulement, en plus d’être prétentieux, il est un homme cupide. Aveuglé par son ambition de parvenir au pouvoir, Ousmane Sonko s’est-il allié à de forces obscures étrangères? Des forces qui, compte tenu de la position stratégique et géographique du Sénégal, ainsi que des ressources minières, pétrolières et gazières font tout pour contrôler le pays.

S’il ne s’agissait que de Ousmane Sonko et ses affidés, le Sénégal serait en ce moment dans un état très critique. Le Sénégal serait plongé dans le chaos. Pour dire leurs intentions bellicistes, ils ont même tenté le week-end dernier, soit le dimanche, d’organiser des émeutes. Le moment a été bien choisi. Les populations sont en pleine préparation de la fête de la Tabaski. Mais pour ces illuminés, il fallait tout simplement semer la terreur, afin que les commerces soient paralysés. Ils savent que des délinquants de tout genre profitent de ces manifestations pour s’infiltrer et agresser d’honnêtes citoyens et aussi piller les commerces. Ce sont des perfides qui ne se soucient guère des intérêts de pauvres « googolu ». Ils ne sont mus que par leurs minables ambitions qui ne sont que de parvenir au pouvoir, peu importe les moyens pour y parvenir.

L’Etat du Sénégal a réussi à prendre le dessus sur eux, en réussissant à parer tous les complots qu’ils ont mis jusqu’ici en avant pour déstabiliser la nation. C’est ainsi que le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a été coupé de tout soutien. Il est dans un confinement total. Ses souteneurs qui sont vraiment insignifiants ont été en une fraction de seconde, été dispersés par les forces de l’ordre, alors qu’ils criaient que ce dimanche, ils allaient franchir les barrages des forces de l’ordre, pour sortir Ousmane Sonko de son confinement rajoute la source. Ce qui isole le plus Ousmane Sonko, c’est que tous les casseurs et meneurs qui ont été identifiés lors des manifestations, ont été arrêtés. Grâce à leur perspicacité, les forces de l’ordre avaient mis en place un dispositif d’identification des casseurs. Et cela a marché. Tous les casseurs et meneurs identifiés, ont été délogés de chez eux à l’aube et ont été mis hors d’état de nuire.

Après la Tabaski, l’État va procéder à l’arrestation de Sonko. Toutes les dispositions ont été prises pour l’incarcérer. Sa chambre est même déjà prête. Et la suite, on la connaît. La dissolution de Pastef et l’inscription de Pastef sur la liste des organisations terroristes. Quelle terrible désillusion pour Ousmane Sonko. Avec ses maladresses, il n’est que le seul responsable de ce qui lui arrive.

Source: Xibaaru