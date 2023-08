Kabulo trouve du boulot à tous

Pour ceux qui ont plus de 20 ans, et qui écoutent RFI de temps en temps, le nom de Kabulo Mwana Kabu, ne saurait être in- connu. Pendant plusieurs années, il a été le correspondant de la radio mondiale en République démocratique du Congo.

Mais si on parle de Kabulo aujourd’hui, c’est que le journaliste vient de réussir une prouesse. A peine a-t-il réussi à trouver un nouveau job dans son pays, qu’il en fait profiter à tous les proches. Y compris neveux, gendres et cousins. Nommé mi-nistre dans le gouvernement de Tshisekedi, il est parvenu à trouver du travail à toute sa famille dans son département, même à ses gendres et autres parents. Il y a quatre mois, François Kabulo Mwana Kabulo a été porté à la tête du ministère des Sports dans le gouvernement de Félix Tshisekedi.

Au Ministère de la jeunesse et des sports qu’il dirige, on compte maintenant 3 de ses filles, ses 3 gendres et un neveu. A lui seul, il a 7 membres de sa famille qui sont ses collaborateurs directs nommés, par lui-même dans un service public. Sa fille Flora Kashila Kabulo est conseillère dans ledit ministère. Le mari de cette dernière, Eric Kashila en est le Directeur de cabinet. L’autre fille du ministre, Fanta Kabulo, est secrétaire particulière, et son époux, Didier Mulaba, le Conseiller financier. La 3e fille du ministre, Tanya Kabulo, est secrétaire pendant que son mari est intendant. Quant au neveu du ministre, Yves Ka- bulo, on lui a trouvé un emploi de chauffeur au sein du cabinet.

Qui peut trouver plus généreux, plus sociable ? Moi en tout, ce genre de pratique me rappelle drôlement les exploits d’au- tres républiques « Banania » qui polluent la sous-région.

Sebé