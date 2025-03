Kagame et Tshisekedi annoncent un cessez-le-feu à Doha, Karim Wade, le facteur X

es présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi dans le plus grand secret à Doha, où ils ont discuté d’un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette rencontre surprise a eu lieu alors que des pourparlers entre Kinshasa et le groupe armé antigouvernemental M23, qui devaient se tenir le même jour en Angola, à des milliers de kilomètres du Qatar, n’ont finalement pas eu lieu.

Le Quotidien a appris que Karim Wade, leader du Parti démocratique sénégalais (Pds), qui vit reclus à Doha, s’est pourtant rendu discrètement dans les capitales du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour discuter avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshise­kedi. Alors que les relations entre les deux hommes étaient devenues glaciales. Et la crise s’enlisait dans une terrible impasse.

Qu’est-ce qui a facilité tout ça ? Evidemment, ses relations personnelles avec les deux leaders auprès de qui il fait office de conseiller. Grâce à cette proximité, il a réussi à rapprocher leurs positions.

Le conflit dans l’est de la RDC s’est intensifié ces derniers mois. Le M23 (« Mouvement du 23 mars »), piloté selon des experts de l’ONU par l’armée rwandaise, a lancé fin janvier une offensive d’envergure, s’emparant en l’espace de quelques semaines des deux grandes villes de l’est congolais, Goma et Bukavu.

Médiateur de l’Union africaine dans la crise, le président angolais Joao Lourenço avait invité la RDC et le M23 à « entamer des négociations directes de paix » mardi à Luanda. Ces pourparlers devaient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis la résurgence du groupe armé fin 2021.