Kalidou Koulibaly à Diomaye et Sonko : « Vous êtes les deux étoiles de notre pays comme ceux de notre maillot national »

20 janvier 2026 Actualité

Devant une forte assemblée, le  capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a tenu un discours historique qui restera dans les annales de l’histoire.

Dans son allocution, le leader de la défense du Sénégal a d’abord rendu un hommage appuyé à ses coéquipiers, saluant leur courage et leur détermination qui ont conduit à ce sacre.

Ensuite, il a exprimé à sa manière, son sentiment de fierté d’appartenir à cette grande nation avant de rendre un vibrant hommage au tendem Diomaye-Sonko. «Vous êtes les deux étoiles de notre pays comme ceux de notre maillot national », a-t-il déclaré.

Poursuivant sur ce registre, le capitaine des Lions estime que les deux étoiles continueront de briller et d’apporter de la lumière au duo à la tête de l’État. Il a terminé son discours par remercier le coach Pape Thiaw en lui assurant qu’ils (les joueurs) seront toujours derrière lui.

