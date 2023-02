Kaolack: Lancement programme « PROMOVILLE », le nouveau maire promet un meilleur cadre de vie

Le nouveau maire de la municipalité de Kaolack Serigne Mboup vient de lancer un nouveau programme visant à recaser les artisans et autres professionnels de l’automobile occupant certains espaces de la capitale du Saloum, en vue de rendre la circulation plus fluide et d’améliorer le cadre de vie.

La municipalité de Kaolack (centre) cherche à recaser les artisans et autres professionnels de l’automobile occupant certains espaces de la capitale du Saloum, en vue de rendre la circulation plus fluide et d’améliorer le cadre de vie, a indiqué le maire Serigne Mboup. Selon lui, il existe dix hectares au niveau des Salins, un site (….) destiné au recasement des artisans, notamment les mécaniciens et autres qui occupent certaines zones de la ville. Une zone qui permettra Cela de désencombrer une bonne partie de la commune, afin de rendre la circulation fluide et d’avoir une ville attrayante où il fait bon vivre », a dit l’édile de Kaolack.

Selon Serigne Mboup, des discussions ont été entamées et les artisans concernés ont donné leur accord pour libérer les lieux. Un information confirmée ce lundi au cours d’une réunion initiée par le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES). Cette réunion a été d’ailleurs suivie d’une visite de terrain dans différentes zones de la ville de Kaolack. « Dès ma prise de fonction comme maire de la ville de Kaolack, j’ai pris contact avec la coordonnatrice de PROMOVILLES, avec qui on a tenu des réunions pour mieux comprendre ce programme afin de mieux l’accompagner, dans une bonne collaboration, parce qu’il s’agit d’un programme (…) mis en œuvre pour accompagner la population à travers les collectivités territoriales », a souligné l’édile. « Si je n’étais maire de Kaolack, je ne saurais l’importance de PROMOVILLES et de ce qu’il fait pour la modernisation des villes, même si je suis son partenaire en tant que président de la Chambre de commerce’’ de Kaolack, a indiqué Serigne Mboup.

Le nouveau maire promet de travailler avec le Programme de modernisation des villes dont il se dit satisfait des réalisations dans la capitale du Saloum, notamment en termes de d’aménagement et modernisation des villes, mais également en matière de formation et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (PME). Il a toutefois demandé à ses administrés de faire preuve de patience relativement aux attendes nourries dans ce domaine. « Ce n’est pas parce que ce programme est là que tout va se faire tout de suite, c’est un travail de longue haleine, mais nous allons faire ce que nous devons faire et les autres viendront compléter », a-t-il déclaré.