Kaolack: Le bilan de l’effondrement de l’immeuble s’alourdit

Après l’effondrement de la dalle d’une maison à Gueule tapée des Parcelles Assainies, un autre cas vient de se produire à Kaolack. Il s’agit du plafond d’une maison qui s’est affaissé et a fait des morts et des blessés.

Les cas effondrements de bâtiments continuent d’emporter des vies humaines et pour l’instant les causes ne sont pas encore élucidées. A Kaolack, c’est un immeuble R+1 en cours de modification, qui s’est affaissé hier sur une famille dans le quartier Touba Ndorong Ocas. Outre une dame et son bébé de trois semaines retrouvés morts, le corps sans vie du propriétaire Mamadou Sow qui vivait dans l’immeuble avec ses trois épouses et ses enfants, a été extrait des décombres.

En plus une personne identifié comme un ouvrier a été retrouvé aussi dans les décombres portant ainsi le nombre de victimes à 13 personnes. Les 10, prises en charge à l’hôpital régional de Kaolack, sont sortis d’hospitalisation mais les 3 autres se trouvaient dans un état grave.