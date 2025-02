Kaolack : Le Maire Sérigne Mboup prône une administration locale de proximité

Partager Facebook

Des trophées offerts aux quartiers les plus propres .200 talibés gratuitement circoncis dans les quartiers frontaliers de Ndorong ,Tabagoye . La municipalité de Kaolack à organisé le lancement officiel des V.S D ou quartiers à la une .Des activités qui entrent dans le cadre de la gestion participative et inclusive .Un prétexte pour les populations des 46 quartiers de la commune d’ exposer ,à travers des forums populaires, d’ exposer leurs précautions aux décideurs locaux .

Ce week end , Tabagoye ,Ndorong et les quartiers frontaliers ont été ciblés par les autorités municipales pour démarrer les V.S D .

Dans cette zone , plus de 200 talibés ont été gratuitement circonscris , des consultations gratuites organisées pour les personnes vulnérables, la sensibilation sur l’importance de l’état civil , une vaste opération de set setal et de désencombrement, l’ occupation anachique de la voie publique , le reboisement, l’ ‘ assainissement , la revalorisation des facettes culturelles pour un changement de comportement , des randonnées pedestres sont entre autres les activités déroulées par les autorités municipales pour écouter les populations avant d’ apporter des remèdes aux préoccupations des 46 quartiers de la circonscription communale de Kaolack .

Madame Yaye Astou Sarr adjointe au Maire ,chargée de la formation et de l’enseignement catholique par ailleurs coordonnatrice des V S.D » Cette initiative est une innovation de taille qui permet aux administrés d ‘ exposer publiquement leurs doléances , tout ce qui fait pour moi sans ma présence est contre moi ,une gestion participative et inclusive aidera la municipalité à diagnostiquer les maux afin d, y apporter des remèdes dans le court ,moyen et long terme » à t- elle dit .

Déjà la municipalité a franchi un pas de géant dans la realisation des projets dans différents domaines au profit des populations .

Des décisions sages et courageuses à magnifier et à encourager .Cependant, la gestion participative et inclusive demande une volonté et un engagement citoyen , ce qui permettra aux autorités municipales d’ atteindre leurs objectifs .

Dans cette dynamique unitaire de développement local , Mbaye Ngom ,Adjoint au Maire et toute l’ équipe municipale appellent les citoyens à la conscience collective .’ Si chaque citoyen dispose d’ une fraction de souveraineté, la somme arithmétique de l’ ensemble des fractions de souveraineté constitue la volonté générale » a t- il martelé.

Le lancement officiel des V.S.D organisé dans les deux voies de Tabagoye regroupant les quartiers frontaliers , a connu un éclatant succès car des notables , jeunes et femmes ont massivement répondu présent à l ‘ appel des autorités locales.

Pour cette première étape des V.S.D , les défis de la mobilisation et de l’ organisation ont été relevés.