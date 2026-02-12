Kédougou : La SICAP SA lance un projet de 904 logements à Bandafassi

Partager Facebook

La Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP SA) a signé une convention tripartite avec la Coopérative d’Habitat des Agents Miniers de Kédougou (CHAMK) et la Banque Islamique du Sénégal (BIS) pour la construction de 904 logements à Bandafassi, dans la région de Kédougou. Cette initiative vise à répondre aux besoins en matière d’habitat des travailleurs et des populations locales.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de l’adjoint au Préfet de Kédougou et du Maire de Bandafassi, témoignant de l’importance accordée à ce projet par les autorités locales. La SICAP SA souligne que ce projet est une étape clé dans son programme de développement de l’habitat au Sénégal.

« Ce projet structurant illustre notre engagement à accompagner le développement harmonieux des pôles économiques régionaux », a déclaré la SICAP SA. Par ailleurs, la société remercie la CHAMK pour sa confiance, la BIS pour son accompagnement financier, ainsi que les autorités administratives et territoriales pour leur appui constant.

Enfin, la SICAP SA réaffirme ainsi son rôle de partenaire clé de l’État en matière d’habitat et sa volonté de contribuer au développement durable de la région de Kédougou. Ce projet est attendu pour avoir un impact positif sur l’économie locale et améliorer les conditions de vie des populations.