Kédougou : Un individu interpellé pour détention et trafic de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou a procédé, ce 16 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de chanvre indien.

Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’une information anonyme signalant qu’un individu s’adonnerait à un trafic de chanvre indien dans le quartier Gada Dinguessou.

Les investigations menées ont permis de confirmer les faits, révélant que le suspect recevait ses clients à son domicile. Une opération ciblée a alors été organisée, et a permis l’interpellation du mis en cause à 06h00, à son domicile.

Lors de la perquisition, les éléments suivants ont été saisis :

• 500 grammes de chanvre indien ;

• Une paire de ciseaux et un couteau, utilisés pour le découpage de l’emballage de la drogue ;

• Une somme de cinquante mille (50 000) francs CFA.

La drogue, la somme d’argent et le matériel ont été consignés pour les besoins de l’enquête.

Le mis en cause a été placé en garde à vue.