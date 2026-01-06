Keur Massar : La célèbre Bineta mécanicienne et 14 autres personnes arrêtées pour des faits graves

Partager Facebook

La Brigade territoriale de Keur Massar a procédé à l’arrestation de 15 personnes, dont B. Sarr alias Bineta mécanicienne, pour association de malfaiteurs, détournement de mineur, incitation de mineurs à la débauche et complicité, défaut d’autorisation d’exploitation d’un appartement meublé, actes contre nature, détention d’armes blanches, violences et voies de faits, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui. Tous ont été présentés au Procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Tout a commencé lorsqu’un groupe de jeunes garçons et de jeunes filles, dont des mineurs, a loué un appartement meublé au quartier Diaksao auprès du pharmacien O. Diallo pour passer des moments d’intimité . C’est la fille M. Ndiaye, âgée de 21 ans, qui a pris l’appartement en location moyennant 40.000 francs par jour selon des sources de Seneweb.

Le menuisier O. Loum, âgé de 17 ans, et les demoiselles B. Diouf et M. Ndiaye sont arrivés dans l’appartement 24 heures avant les autres membres du groupe.

Le lendemain, à l’arrivée des autres membres du groupe, A. N. Diop alias Aïda, âgée de 21 ans, a pris le téléphone portable de sa copine A. Souaré, âgée de 21 ans, pour passer une commande de drogue MD-MA. Un certain Cheikh lui a indiqué que B. Sarr alias Bineta mécanicienne, âgée de 22 ans, et son groupe auraient besoin de cette drogue.

Il l’a alors mise en contact avec O. Bampoki, âgé de 21 ans. Aïda a commandé la drogue moyennant 10.000 francs CFA qu’elle a payés via Wave.

Le livreur présumé dealer est arrivé à l’appartement et leur a livré du bicarbonate de soude à la place de la drogue MD-MA qu’ils attendaient avec impatience. Le groupe a sniffé le produit plusieurs fois sans constater aucun effet. A. N. Diop alias Aïda a alors contacté téléphoniquement O. Bampoki, le livreur, pour lui signaler que la drogue n’avait pas fait d’effet. Elle a ensuite annulé la transaction Wave qu’elle avait effectuée sur son compte.

C’est sur ces entrefaites qu’O. Bampoki, âgé de 21 ans, s’est rendu à l’appartement accompagné de son ami F. Mbow, âgé de 20 ans. Ils étaient tous les deux armés de couteaux. À leur arrivée sur les lieux, des violences ont éclaté contre le groupe de jeunes présents dans l’appartement.

L’intervention des gendarmes

Le vendredi 2 janvier 2026, vers 16h, les gendarmes de la Brigade territoriale de Keur Massar ont été alertés d’une bagarre à mains armées dans l’appartement meublé au quartier Diaksao. Selon l’informateur, tout était lié à une affaire de drogue dont la livraison ne s’était pas faite comme convenu. Les gendarmes se sont transportés immédiatement sur les lieux et ont procédé aux interpellations de tous les protagonistes, à l’exception du livreur, surnommé Tiak-Tiak, qui a pris la fuite vers une destination inconnue.

Dans la nuit du 2 janvier, 15 personnes ont été placées en garde à vue. Il s’agit de O. Bampoki, âgé de 21 ans, étudiant demeurant à Keur Massar ; F. Mbow, âgé de 20 ans, élève demeurant à Rufisque ; I. Diouf, âgé de 16 ans, élève demeurant à Yeumbeul ; A. Mboup, âgé de 20 ans, élève demeurant à Yeumbeul ; S. Sonko, âgé de 20 ans, élève demeurant à Rufisque ; O. Loum, âgé de 17 ans, menuisier demeurant à Rufisque ; A. Mbengue alias Papa, âgé de 20 ans, élève demeurant à Rufisque ; F. Diop, âgé de 21 ans, soudeur demeurant à Keur Massar ; A. Ndiaye Diop alias Aida, âgée de 21 ans, élève demeurant à Médina ; D. Basse, âgée de 18 ans, élève demeurant à Yeumbeul ; A. Souare, âgée de 21 ans, élève demeurant à Geule Tapée ; M. Ndiaye alias Mathiou, âgée de 21 ans, vendeuse demeurant à Rufisque ; A. O. Diallo, âgé de 49 ans, pharmacien demeurant à Keur Massar ; O. Diallo, âgé de 21 ans, élève demeurant à Keur Massar ; et B. Sarr alias Bineta mécanicienne, âgée de 22 ans, mécanicienne demeurant à Keur Massar.

Les révélations de l’enquête

Arrivés à l’unité, les gendarmes ont procédé aux opérations d’usage. Au cours des investigations, ils ont appris que c’est M. Ndiaye, âgée de 21 ans, qui avait loué l’appartement meublé moyennant 40.000 francs par jour. Il s’agit d’une lesbienne incontestée selon l’enquête.

Des images et vidéos trouvées dans son téléphone portable la montrent offrant un bouquet de fleurs et une bague à une partenaire. Dans une autre vidéo, elle apparaît en train d’embrasser une fille selon des sources de Seneweb.

Quant au gérant de l’appartement, il n’a fourni aucune justification concernant le manquement à ses obligations de vérifier l’identité des personnes entrant et sortant de son établissement. Le propriétaire, quant à lui, s’est permis d’exploiter un hébergement touristique sans autorisation. L’ensemble des 15 mis en cause ont été déférés au parquet.

Auteur: Mor Mbaye CISSE