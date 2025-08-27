Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
kidnapping

Kolda : une fille de 2 ans échappe à kidnapping

27 août 2025 Actualité

Une tentative d’enlèvement avortée a eu lieu à Kolda (sud), le 24 août dernier, dans le quartier Sikilo. La police a été alertée d’un possible rapt visant une fillette de 2 ans, M. Ibrahima, de nationalité nigérienne. Le suspect, également de nationalité nigérienne, répondant au nom de Djibril Malick, âgé de 20 ans, a été interpellé et conduit au commissariat.


Selon le quotidien Libération de ce mercredi 27 août, le mis en cause a ensuite été acheminé à l’hôpital régional de Kolda en raison des égratignures et des lèvres enflées qu’il présentait, après avoir été pris à partie par la foule qui a tenté de le lyncher. Une enquête approfondie est en cours.

Tags

Vérifier aussi

1756144574177

Mamadou Sy Tounkara est finalement rentré chez lui, annonce son avocat

Le chroniqueur politique Mamadou Sy Tounkara a été libéré ce mardi à la Division spéciale …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved