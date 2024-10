Koulibaly, Mendy et Sadio Mané (…) tous solidaires de Aliou Cissé

Les joueurs cadres de l’équipe nationale du Sénégal Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané ont rendu hommage à Aliou Cissé dont le contrat de Sélectionneur n’a pas été renouvelé

Mercredi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que l’État du Sénégal avait pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Cissé, arrivé à terme le 31 août 2024. Cette décision a été motivée par « la non atteinte des objectifs » liés à la victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 et à une qualification en quart de finale de la Coupe du monde 2022, ainsi que par « la régression de l’équipe au classement FIFA. »

Malgré cela, les joueurs de l’équipe nationale ont tenu à exprimer leur reconnaissance pour le travail accompli par leur entraîneur. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a partagé un message poignant sur les réseaux sociaux :

« Tu m’as voulu dans la tanière. Tu m’as choisi comme capitaine. Ensemble, nous avons souffert, jubilé, et gagné durant 9 ans. Merci pour tout, coach », a-t-il écrit, accompagné d’une photo d’Aliou Cissé brandissant le drapeau sénégalais lors de la victoire à la CAN 2021.

Le gardien Edouard Mendy a, lui aussi, tenu à remercier son ancien coach : « Merci de m’avoir donné la chance de porter le maillot du Sénégal. Je suis fier et honoré d’avoir partagé ensemble tant de bons moments, comme ce moment historique où nous avons remporté la première CAN pour notre pays. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. »

Sadio Mané, quant à lui, a salué l’héritage laissé par Cissé : « Tu as été l’incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s’est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci Champion pour services rendus ! »

D’autres joueurs, à l’instar d’Abdou Diallo, ont également rendu hommage à Aliou Cissé, qui a marqué leur carrière internationale.

La Fédération sénégalaise de football a elle aussi exprimé sa gratitude envers Cissé dans un communiqué : « De capitaine emblématique à entraîneur légendaire, tu as écrit les plus belles pages de l’histoire du football sénégalais. Ton patriotisme, ton sens du devoir et du sacrifice ont été le reflet vivant de nos succès. Merci pour tout, coach Aliou Cissé. »

Aliou Cissé, âgé de 48 ans, a pris les rênes de l’équipe nationale A en mars 2015. Il a mené les Lions à leur premier titre de Coupe d’Afrique des Nations en 2021 au Cameroun, après avoir atteint la finale de l’édition 2019 en Égypte. Il a également dirigé l’équipe lors de deux Coupes du monde, en 2018 et 2022, avec un parcours remarquable jusqu’en quart de finale de l’édition qatarie.

Avec son départ, Aliou Cissé laisse derrière lui un héritage incontestable, et ses joueurs, ainsi que les fans, se souviendront longtemps de ses contributions exceptionnelles au football sénégalais.