Koupentoum: deux anciens parlementaires dénoncent  » un abus de pouvoir »

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Deux anciens parlementaires, Cheikh Oumar Sy et Adji Mbergane Kanouté, ont réagi à l’incident survenu à Koumpentoum entre des députés de Pastef et l’autorité préfectorale. Ils estiment que le protocole n’a pas été respecté, rappelant que le député bénéficie d’une préséance sur le préfet. Selon eux, l’Assemblée nationale, en tant que deuxième institution de l’État, confère à ses membres un rang supérieur, et aucun élu n’est tenu de se lever devant un fonctionnaire nommé. Ils dénoncent ainsi une attitude assimilée à un abus de pouvoir.