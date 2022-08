La liste des 30 nominés dévoilée

Le magazine France Football a dévoilé sa sélection pour le Ballon d’or masculin 2022. Parmi les 30 joueurs nommés pour succéder à Leo Messi, figure le nom du nouveau Bavarois Sadio Mané. Et cela n’a rien de surprenant puisque l’attaquant sénégalais de 30 ans, récemment élu Meilleur Footballeur Africain de l’année pour la seconde fois d’affilée, fait partie des prétendants pour remporter cette récompense.

Tant en club qu’en sélection, l’ancien joueur de Liverpool sort d’une excellente saison. Au mois de février dernier, Sadio Mané remportait la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, il a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

Parti pour gagner ce trophée le 17 octobre prochain, au Théâtre du Châtelet, Paris ? Pour le moins que l’on puisse dire, c’est que Sadio Mané est bien parti pour battre son meilleur classement. Quatrième en 2019, l’ancien joueur de Génération Foot devrait forcément, au pire des cas, figurer sur le podium cette année. Mais il devra faire face à la forte concurrence avec Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions.

Classement des meilleurs buteurs de l’année : Sadio Mané 7e

Le Sénégal compte un seul buteur en verve dans les compétitions de clubs cette année et c’est sans surprise Sadio Mané. L’attaquant sénégalais est 7e au classement des meilleurs buteurs, toutes compétitions de clubs confondues, parmi les joueurs évoluant dans les cinq plus grands championnats européens depuis le début de l’année. Le nouveau joueur de Bayern Munich déjà auteur de 3 réalisations sous les couleurs des Bavarois compte 16 buts. Il a enregistré le même nombre de buts que Ciro Immobile et Harry Kane.

Avec 24 réalisations chacun, l’ailier du Paris Saint Germain Mbappé et l’avant-centre du Real Madrid Karim Benzema sont solidement installés sur le siège de leader, devant leur compatriote Christopher Nkunku, auteur de 22 buts. L’ex joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski arrive à la quatrième position avec 20 buts. Il est suivi de Wissam Ben Yedder et de Moussa Dembélé, avec respectivement 19 et 18 buts.