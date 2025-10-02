La LONASE lance la « Promotion CAN 2025 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En présence du comité des supporters du 12e Gaïndé, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a lancé, ce mercredi, sa promotion en vue de préparer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui se tiendra au Maroc.

Une promotion spécialement dédiée aux parieurs et aux vendeurs selon le directeur général de la société qui souligne, par ailleurs, la régularité de la LONASE à accompagner les lions du Sénégal dans les compétitions internationales. « Cette cérémonie confirme l’empreinte de la LONASE dans la promotion du sport. Il est de coutume qu’à chaque fois que nos lions arrivent à se qualifier dans les compétitions internationales que la LONASE donnent l’opportunité à ses parieurs mais aussi à ses vendeurs d’aller supporter l’équipe nationale », a déclaré Toussaint Manga.

Pour participer à cette promotion, le parieur peut faire une mise minimum de 2 000 FCFA pour jouer sur les produits en point de vente de la Lonase : PMU, Sen Loto Jackpot, 5/90 Yakaar et Pari foot by Lonase, ou alors faire une mise minimum de 5 000 FCFA sur Lonase.bet.

À la fin de la promotion, 12 gagnants seront sélectionnés pour aller assister à la compétition au Maroc et seront totalement pris en charge. En plus de ces gagnants, la LONASE va sélectionner deux (02) meilleurs vendeurs et (02) meilleurs parieurs pour assister à la compétition.

C’est dans ce cadre que le directeur général de la LONASE a, dans son message, invité les parieurs à tenter leurs chances tout en les remerciant de leur engagement. Toussaint Manga a également salué le travail remarquable des vendeurs qui, d’après lui, font marcher la boîte.

À chaque fois que l’équipe nationale du Sénégal doit aller dans une compétition internationale, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) s’est toujours donnée pour mission de mobiliser la Nation derrière les lions de la Téranga afin de les booster.