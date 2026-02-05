La LONASE se lance dans la digitalisation pour maintenir son monopole dans les jeux de hasard

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase) a signé des partenariats avec trois nouvelles plateformes digitales de jeux, Lonaseway, Lonase22bet et Lonase partenaire, pour renforcer sa présence en ligne et maintenir son monopole légal sur les jeux de hasard et de pronostic.

« La Lonase vient confirmer aujourd’hui avec trois nouvelles plateformes digitales de jeu que jouer dans la plateforme digitale Lonaseway, Lonase22bet ou Lonase partenaire, c’est jouer dans une plateforme qui appartient à la Lonase mais également c’est jouer dans une plateforme dont les bénéfices reviendront à l’Etat du Sénégal », a déclaré Toussaint Manga, Directeur Général de la Lonase.

Selon lui, la digitalisation est une étape cruciale pour la Lonase, qui fête ses 60 ans d’existence, pour rester compétitive et protéger le marché contre toute concurrence déloyale. « Toutes les sociétés qui veulent survivre ou qui veulent être performantes ont nécessairement besoin de digitaliser leur process », a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, la Lonase a décidé de ne plus octroyer des licences d’exploitation. Une décision justifiée, d’après Toussaint Mang, par des soucis de performance. « Cette décision stratégique a été prise lorsque nous avions décidé au niveau de la Lonase de ne plus octroyer des licences d’exploitation. Nous avions opter pour les signatures de convention technique avec nos partenaires pour continuer à rester performant sur le marché. », a-t-il précisé.

Avec cette initiative, la Lonase réaffirme son engagement à protéger le marché et à promouvoir une pratique responsable des jeux de hasard. La société compte sur une bonne communication et une prise de conscience des parieurs pour relever les nouveaux défis de la digitalisation.