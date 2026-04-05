« La lutte « aurait dû » et « devrait être « notre produit d’appel phare culturel et touristique »selon Amadou Ba

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La lutte « aurait dû » et « devrait être « notre produit d’appel phare culturel et touristique

Malheureusement, la violence lors des face to face, la sécurité dans et autour des stades d’avant et après combat, ce phénomène inquiétant du « SIMOL » avec son cortège d’agressions sauvages et pillages, sont autant de freins pour promouvoir ses attraits culturels et touristiques.

La lutte doit attirer les grandes chaînes internationales pour imposer sa notoriété et trouver de nouveaux et lucratifs débouchés financiers, mais doit sauvegarder et préserver ses spécificités en tant qu’élément essentiel de notre patrimoine culturel.

Le ministère de la Culture de l’artisanat et du Tourisme (MCAT), dans le cadre des états généraux de la Culture qui s’ouvrent la semaine prochaine, proposera son partenariat à la Fédération et au Ministère des Sports pour faire de la lutte notre véritable porte étendard culturel et touristique.

S’enraciner fortement dans ses substrats culturels et s’ouvrir aux réalités économiques et financières modernes: NOUS POUVONS LE FAIRE ENSEMBLE.

Le SUMO au Japon est un excellent benchmark.

Félicitations aux lutteurs Sa Thiès et Modou Lô pour ce combat royal qu’ils nous ont servi.