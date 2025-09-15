La Police nationale Sénégalaise innove

Partager Facebook

Dans une volonté constante d’améliorer la qualité du service public, la Police nationale a mis en place des bureaux d’accueil et d’orientation au sein de ses services. L’objectif visé, selon l’institution, est de mieux répondre aux attentes des citoyens, les accompagner efficacement et renforcer la relation de confiance avec la population. Il faut noter que la police nationale, depuis quelques jours, s’est lancée dans une vaste campagne pour redorer son image aux yeux de l’opinion. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’elle a reçu dernièrement des maisons de production audiovisuelle.