Héroïques contre l’Argentine, les Saoudiens se sont inclinés samedi contre la Pologne (2-0).

Il n’a pas pu retenir son émotion. Les yeux embués, Robert Lewandowski reçoit les félicitations de ses coéquipiers. Le buteur du FC Barcelone vient de signer le break décisif dans ce Pologne-Arabie Saoudite, disputé samedi à Al-Rayyan.

Profitant d’un contrôle raté d’Al-Malki, Lewandowski ne rate pas l’aubaine, à 34 ans, pour inscrire son premier but en Coupe du monde (2-0, 89e). Un match plein pour l’ancien avant-centre du Bayern, maladroit contre le Mexique (0-0), passeur décisif avant la pause pour Zielinski (1-0, 39e).

Des Polonais en réussite dans cette rencontre après avoir trouvé à deux reprises les poteaux, par Milik (63e) et Lewandowski (66e). Szczesny, lui, avait maintenu les siens en vie dans ce moment crucial du temps additionnel de la première période.

Le gardien de la Juventus a détourné le penalty d’Al Dawsari et la reprise dans la foulée d’Al-Burayk (45e+2), empêchant l’Arabie Saoudite d’égaliser.

La formation d’Hervé Renard était attendue au tournant après son exploit contre l’Argentine (2-1). Les voisins du Qatar joueront leur place en huitièmes de finale contre le Mexique.

La Pologne, avec quatre points, préparera plus sereinement la troisième et dernière journée du groupe C.