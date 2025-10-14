La première réaction de Aliou Sall après sa libération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall et ex-maire de Guédiawaye, ainsi que son épouse Aïssata Sall, viennent de bénéficier d’une liberté provisoire ce lundi 13 octobre , après avoir consigné une caution solidaire de 240 millions de FCFA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Placés en garde à vue depuis le 10 octobre à la Division des investigations criminelles (DIC), le couple a été présenté au pool judiciaire financier sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Les reproches portent sur des transactions jugées suspectes liées à l’acquisition d’un terrain aux Almadies par leur société civile immobilière (SCI), dont Aliou Sall détient 99 % du capital. Deux mouvements financiers ont attiré l’attention : un versement de 170 millions de FCFA présenté comme provenant d’un partenariat avec la société Sertem, et un autre de 70 millions qualifié de prêt personnel déjà remboursé. La CENTIF soupçonne un possible blanchiment de capitaux, bien que les avocats du couple affirment que toutes les opérations sont justifiées et sans lien avec d’autres dossiers comme l’affaire Petrotim.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Aliou Sall exprime sa profonde gratitude : « Nous ne trouvons pas les mots assez forts pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour nous soutenir. Notre gratitude va tout d’abord aux populations de Guédiawaye qui sont venues spontanément exprimer leur solidarité devant les locaux de la DIC et du pool judiciaire financier. Nous exprimons notre reconnaissance aux communautés religieuses de Tivaouane, de Touba, de Mbour, de Médina Baye, de Médina Gounass, de Ndiassane, de la famille Omarienne, du Fouta et de Noubahiya en Mauritanie, qui ont ardemment prié et ont envoyé de nombreux messages de solidarité. »

Il poursuit en saluant le soutien indéfectible de la famille, des belles-familles et des amis : « La famille, les belles familles et les nombreux amis, ont été présents à toutes les étapes du processus. Mon frère Aziz surtout, mes enfants et mon épouse Bousso ont été particulièrement engagés à nos côtés. Merci au Président Macky Sall pour son soutien ! Merci à Iba Faye pour ses petits déjeuners fraternels empreints de bienveillance ! »

Son dernier mot, « mais certainement le plus fort », va à ses avocats : « [Ils] ont fait preuve d’un engagement ferme, d’une démarche intelligente et d’une très grande courtoisie à l’égard de tous les acteurs de la justice. »

Le couple est désormais placé sous contrôle judiciaire en attendant les suites de l’enquête.