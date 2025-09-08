La première réaction de Ousmane Diagne après son limogeage

Partager Facebook

Au lendemain du remaniement ministériel, l’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a réagi publiquement pour exprimer sa gratitude et adresser ses vœux de réussite aux nouvelles autorités du département. Il a été remplacé par Yassine Fall, désormais ministre de la Justice.

Dans un message empreint d’élégance et de reconnaissance, Ousmane Diagne a tenu à remercier le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui : « Je voudrais, au terme de ma mission à la tête du département de la Justice, les remercier pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur. Je leur réitère toute ma reconnaissance, mon soutien et mes prières de réussite dans leur exaltante mission. »

L’ancien ministre a également salué l’esprit de collaboration qui a marqué son passage au gouvernement : « J’associe à ces remerciements l’ensemble des membres du gouvernement que j’ai eu un immense plaisir à pratiquer, en raison essentiellement de leur extrême courtoisie et de leur sens du devoir. »

Ousmane Diagne a, par ailleurs, adressé ses encouragements à ses ex-collègues pour la suite de leur mission.