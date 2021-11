La régulation de la presse en ligne et réseaux sociaux au menu d’un atelier

La régulation de la presse en ligne et des réseaux sociaux est au menu d’un atelier sous-régional, ouvert jeudi à Dakar à l’initiative du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), en partenariat avec Meta (ex-Facebook). La rencontre, organisée sous forme de webinaire, réunit des participants du Sénégal, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Togo, de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications du Sénégal, Isaac Sissokho, en présence du président du CORED, Mamadou Thior, d’un représentant du Conseil national de régulation de l’audiovisuel et du conseiller spécial du chef de l’Etat pour les technologies de l’information et de la communication et de la responsable des politiques publiques pour l’Afrique francophone de Meta, Balkissa Idé Sido.

Pendant deux jours, les participants vont plancher sur la régulation et le bon usage des réseaux sociaux au Sénégal, la régulation des médias en ligne et des réseaux sociaux au Burkina Faso, les parades contre les restrictions gouvernementales, les législations sur le numérique et l’accès à l’information au Bénin, au Niger, au Mali, en Mauritanie et en Guinée, etc.

L’objectif des organisateurs du webinaire est ‘’de discuter et d’échanger des expériences et bonnes pratiques en matière d’autorégulation des médias en ligne entre organes des pays francophones d’Afrique de l’Ouest, plus la Mauritanie’’.

Ils veulent aussi ‘’sensibiliser les acteurs des médias sur les enjeux de l’autorégulation, contribuer à la réflexion de l’autorégulation des réseaux sociaux et établir des partenariats entre les organes d’autorégulation de la sous-région, dans le cadre d’activités de sensibilisation et de plaidoyer’’.