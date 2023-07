« L’Afrique est tombé dans le piège de souveraineté depuis l’Independence, nous n’avons pas de souveraineté»,  Cheikh Tidiane Gadio

Présent à l’ouverture du colloque des 10 ans du CHEDS, le président de l’institut panafricain de stratégies, Cheikh Tidiane Gadio a indiqué que le paradigme développement de l’Afrique est erroné et qu’il a non seulement monter ces limites mais a aussi montrer ces échecs total, car depuis 60 ans d’indépendance aucun pays n’a pas atteindre la souveraineté.

« Sécurité collective en Afrique de l’ouest : entre enjeux géopolitique et volonté de souveraineté », c’est sous ce thème qu’interviendra l’ancien ministre des affaires étrangères et président de l’institut panafricain de stratégies, Cheikh Tidiane Gadio. Ce dernier campe le décore de son intervention sur la souveraineté en Afrique de l’ouest qu’il estime être « octroyé lors des indépendances et deuxièmement, elle a été encadré par les anciens puissances colonial et troisièmement nous avons joué ce jeu-là pour nous opposer entre africains et non pour être ensemble ».

Et pour appuyer ces propos, le président de l’institut panafricain de stratégies, Cheikh Tidiane Gadio donne l’exemple de la situation du Burkina Faso don il se désole du fait qu’elle soit une catastrophe pour l’Afrique de l’ouest et que cela semble n’emballer personne. « Chaque jour on massacre30 Burkinabais voir 50 et ça ne fait apparemment mal à personne, tout le monde prend note et la vie continue.

Et aujourd’hui on nous dit en 3 ans d’attaque djihadiste il y’a eu 10.000 morts au Burkina Faso. Quand il y’a 20 mort à paris, tout le monde se déplace à paris pour marcher , nos chef d’état vont laba pour présenter des condoléances, mais pour le Burkina personne ne fait rien, qu’attende nos chef d’état pour se rendre au Burkina, qu’attende nos armées national pour avoir une approche régional de la crise et aller apporter leur concours au Burkina. Ou sont étudiants révolutionnaire panafricanistes, ou sont ces intellectuels, ces hommes politiques qui nous parlent tout le temps de changement, de lutte anti-impérialiste etc. qu’est ce qu’ils vont faire pour le Burkina, c’est le silence total, c’est de ça que je suis venu discuter et je pense », a déclaré, Cheikh Tidiane Gadio en indiquant son approche lors du débat disant, «je vais attaquer très fort sur la question de souverain par ce que franchement l’Afrique est tombé dans le piège de souveraineté depuis l’Independence, depuis 1960 nous n’avons pas de souveraineté en Afrique »

Il estime que qu’il faut changer de paradigme. Selon Cheikh Tidiane Gadio le paradigme développement de l’Afrique est erroné car il a non seulement monter ces limites mais a aussi montrer ces échecs total. « 60 ans d’indépendance 0 pays émergent. Aucun pays d’Afrique n’a réglé les fondamentaux du développement et pourtant nos dirigeants persistent à vouloir utiliser le même paradigme et pensant qu’à force de répéter la même erreur, un jour elle va devenir la vérité, ce n’est pas vrai. On est dans l’impasse.

De ce point de vu, je pense qu’il faut régler d’abord ce paradigme. Est-ce que vous imaginez que l’UA à ce jour depuis 10 ans d’attaque terroriste contre l’Afrique n’a pas tenu un sommet sur le terrorisme, y’a de petite réunion par ci par là mais un sommet des chef d’état jamais »

Rosita Mendy