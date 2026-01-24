L’agenda marocain de Ousmane Sonko

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle au Royaume du Maroc les 26 et 27 janvier 2026. Cette mission diplomatique s’inscrit dans le cadre de la 15ᵉ Session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, visant à renforcer les relations historiques, fraternelles et stratégiques entre les deux pays.

En marge de cette visite, une rencontre est prévue entre le Premier Ministre et la communauté sénégalaise résidant au Maroc. Cet événement se tiendra le mardi 27 janvier à partir de 17h00, dans la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V à Casablanca.

Selon le communiqué officiel, cette rencontre traduit la volonté des plus hautes autorités sénégalaises de maintenir un dialogue constant avec leur diaspora et de renforcer les liens entre l’État et ses ressortissants établis à l’étranger. La communauté sénégalaise est invitée à participer à ce moment d’échange, qui vise à consolider l’unité, la cohésion et l’engagement citoyen autour des valeurs de paix, de fraternité, de respect mutuel et de coopération exemplaire qui caractérisent les relations entre le Sénégal et le Maroc.