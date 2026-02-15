Lancement de la vente de ses cartes : La Nouvelle Responsabilité mobilise et place 1 million de cartes

La cérémonie de lancement de la vente des cartes de la Nouvelle Responsabilité a vécu, ce samedi 14 février 2026, à la permanence nationale du parti, à Nord Foire, dans une ambiance carnavalesque, le parti ayant fait une forte mobilisation.

C’était en présence du président Amadou Ba et du coordonnateur général Cheikh Oumar Anne, mais également d’autres responsables et d’une délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République dirigée par Oumar Sarr.

Pour démarrer le processus dont la coordination a été confiée au député-maire de Ndioum, la Nouvelle Responsabilité a décidé de placer un million de cartes.

Prenant la parole, Cheikh Oumar Anne a rendu hommage à tous les responsables du parti pour le travail abattu, avec une mention spéciale pour les membres du Comité d’initiative qu’il coordonne. ‘’Il y a eu beaucoup de supputations autour de la Novelle Responsabilité. Notre cérémonie d’aujourd’hui démontre que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes ancrés dans l’opposition et nous avons toujours répondu présents lors des différentes manifestations. Nous avons des structures qui fonctionnent. Je profite de l’occasion pour saluer la posture de la jeunesse de la Nouvelle Responsabilité’’, a déclaré l’ancien ministre de l’Education nationale.

Avant d’ajouter : ‘’Quand nous propulserons Amadou Ba à la tête du Sénégal, nous déroulerons un programme qui remettra le pays sur les rails. Nous sommes plus sur la réflexion. La Nouvelle Responsabilité a accueilli de nouveaux cadres. Nous devons élargir davantage les bases du parti, et pour cela, il faudra de la générosité. Nous allons placer un million de cartes. Des cartes qui seront vendues partout’’.

Pour sa part, l’ancien Premier ministre Amadou Ba, chef de file de la Nouvelle Responsabilité, a magnifié le travail des membres du Comité d’initiative avec à sa tête Cheikh Oumar Anne. Mais aussi leur engagement et leur détermination.

Et à l’image du député-maire de Ndioum, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle a plaidé pour l’ouverture du parti et une meilleure organisation.

Le leader de la Nouvelle Responsabilité s’est aussi prononcé sur la crise universitaire. Après s’être incliné sur la mémoire de l’étudiant Abdoulaye Ba, Amadou Ba a appelé au calme avant de plaider pour un dialogue fécond entre les différentes parties, notamment le gouvernement et la communauté universitaire. Pour lui, c’est de la discussion que jailliront des solutions à la crise qui secoue les universités sénégalaises avec la lancinante question des bourses.

‘’Nous devons travailler à préserver la paix dans le pays’’, a renchéri l’ancien ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas souhaité commenter le rester de l’actualité, préférant donner rendez-vous prochainement.

A signaler qu’Amadou Ba a tresse des lauriers à Cheikh Oumar Anne, coordonnateur général de la Nouvelle Responsabilité, pour sa constance et son efficacité.