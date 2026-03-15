L’APEB réaffirme son engagement à faire de la Coalition Diomaye la premiere force politique dans le département de Bambey

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L’Alliance pour l’Émergence du Baol (APEB) réaffirme avec force et responsabilité son engagement à accompagner la Coalition Diomaye dans la mise en œuvre de sa vision politique et dans la consolidation de sa présence à la base, notamment dans le département de Bambey.

Depuis le début, l’APEB s’inscrit dans une dynamique de loyauté, de mobilisation et d’accompagnement des orientations portées par la Coalition Diomaye.

Convaincue que le développement local, l’écoute des populations et l’unité des forces engagées sont des leviers essentiels pour réussir cette mission, l’APEB poursuit un travail d’organisation, de sensibilisation et de structuration sur le terrain.

Aujourd’hui, au regard de l’engagement constant de responsables crédibles, sérieux et profondément ancrés dans les réalités du département, l’APEB est plus que jamais convaincue que la Coalition Diomaye a vocation à devenir la première force politique du département de Bambey.

Cette ambition repose sur plusieurs atouts majeurs : la crédibilité des responsables engagés, la proximité avec les populations, la clarté du projet défendu, ainsi que la détermination collective à travailler dans l’unité, la discipline et l’efficacité. Bambey a besoin d’une dynamique politique nouvelle, fondée sur la confiance, la responsabilité et l’action concrète au service des citoyens.

L’APEB entend ainsi jouer pleinement sa partition dans cette marche vers le renforcement de la Coalition Diomaye. À travers ses responsables, ses militants et ses relais de terrain, elle continuera à œuvrer pour massifier la coalition, renforcer son implantation et mobiliser toutes les énergies autour de l’idéal de transformation porté par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Forte de l’engagement de femmes et d’hommes crédibles dans le département, l’APEB se veut un cadre d’action, de rassemblement et d’espoir. Plus qu’un simple soutien, elle se positionne comme un acteur engagé de la dynamique politique en cours, avec la conviction que Bambey peut devenir un bastion majeur de la Coalition Diomaye.

L’heure est donc à l’unité, à l’organisation et à la mobilisation. Et dans cet élan, l’APEB prend toute sa place pour faire de la Coalition Diomaye la première force politique du département de Bambey.