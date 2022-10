Vente de 1,5 million de cartes à l’Apr : Moussa Sow et ses jeunes à l’assaut des mlitants

Pour matérialiser le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membres, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora, l’APR a défini un programme trimestriel pour le parti, centré sur la remobilisation des militants dans le cadre de la relance de ses activités. Cette annonce du chef de l’Etat par ailleurs président de l’Apr n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, la jeunesse de Moussa Sow, coordonnateur national du Puma, maire de Walaldé et responsable politique à Podor est déjà en ordre de bataille. Elle a tenu une réunion, ce lundi, pour répondre à l’invite du chef de l’Etat. Comme lors des parrainages pour les élections législatives, Moussa Sow a instruit à ses jeunes de se mobiliser pour placer le maximum de cartes. Ces derniers ont pris l’engagement de descendre sur le terrain afin que le département de Podor, sous la houlette de Moussa Sow du Puma, puisse être le premier en termes de placement des cartes.

Pour mémoire, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République au sortir d’une réunion ce 14 octobre 2022 sous la présidence de leur leader Macky Sall, a décidé de remobiliser ses troupes. Dans un communiqué signé par le Porte-parole National Adjoint, Abdou Mbow, le SEN de l’APR a défini un programme trimestriel pour le parti, centré sur la remobilisation des militants dans le cadre de la relance de ses activités. L’objectif visé est de matérialiser le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membres, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora. Toutes ces opérations seront supervisées par une commission, qui mettra à la disposition de tous les militants des circulaires, signées par le président du parti à cet effet avant le 31 Octobre 2022.