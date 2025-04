LDC : Arsenal et l’Inter de Milan qualifiés en demi-finales

Partager Facebook

Ils ne sont plus que quatre. Quatre clubs à briguer le plus prestigieux titre de la saison : celui de la Ligue des champions. Au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain et de Barcelone, respectivement face à Aston Villa et le Borussia Dortmund, les deux autres demi-finalistes ont obtenu leur ticket pour le dernier carré ce mercredi. Il s’agit d’Arsenal et de l’Inter Milan.

Les deux équipes avaient remporté les matchs aller et partaient en position de force ce mercredi pour les matchs retour. Héroïques à l’Emirates Stadium (3-0), à l’image des deux coups francs de Declan Rice, les Londoniens ont résisté à la fureur du Santiago Bernabeu et même gagner une deuxième fois (1-2) pour rejoindre les demi-finales pour la première fois depuis la saison 2008-2009.

Les Milanais avaient, eux, réalisé l’exploit de s’imposer en terrain ennemi face au Bayern Munich (1-2). Le but de Davide Frattesi en toute fin de match, quelques minutes après l’égalisation de Thomas Müller, avait fait beaucoup de mal aux Bavarois, qui ne sont pas parvenus à inverser la tendance au match retour à San Siro (2-2). L’Inter Milan affrontera donc Barcelone, tandis que les Gunners défieront le PSG. Les matchs aller auront lieu les 29 et 30 avril, alors que les retours sont programmés les 6 et 7 mai.