LDC : Paris rejoint l’Inter en finale

Le PSG a fait bien plus que tenir son but d’avance, il a aussi remporté la manche retour 2-1 contre Arsenal. Les Parisiens rejoignent l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Munich.

Très solide et surtout vainqueur en Angleterre, le Paris Saint-Germain devait finir le travail face à Arsenal à domicile. Une tâche pas si simple face à des Gunners imprévisibles et dans une compétition folle comme l’a démontré Inter-Barcelone. Le début de match n’était pas rassurant avec une forte pression des Anglais. Rice manquait d’ouvrir le score sur une tête passée tout proche du poteau (3e). Paris se réveillait ensuite et Kvaratskhelia trouvait le poteau de Raya en contre (16e). Paris prenait finalement les devants dans ce match. Sur un coup-franc mal dégagé par la défense d’Arsenal, Ruiz envoyait un amour de reprise de volée. Dans la foulée, Barcola aurait même pu faire 2-0 mais Raya était vigilant (30e).

Après la pause, Arsenal se livrait toujours plus mais Donnarumma était dans un bon soir. L’Italien allait chercher une frappe enroulée de Saka (63e). Vitinha avait l’occasion de doubler la mise sur penalty mais sa frappe trop écrasée était stoppée par Raya (69e). Ce n’était que partie remise avec l’enchaînement parfait d’Hakimi pour le 2-0. Arsenal se relançait un peu avec un but de Saka. Le public parisien tremblait même sur un raté de l’ailier devant le but vide. Finalement, le PSG tenait son succès 2-1 et sa deuxième finale de Ligue des champions après 2020. Le 31 mai, le club parisien retrouvera l’Inter Milan à Munich pour succéder à l’OM, vainqueur du Milan AC dans la même ville en 1993.