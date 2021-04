LDC : un nouveau qualifié connu, le TP Mazembe pour l’honneur

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine débute ce vendredi avec la conclusion des poules A et B, soit quatre matchs au programme.

Dans le groupe A, Al Ahly reçoit les surprenants Tanzaniens de Simba dans un choc au sommet sans enjeux. Les deux équipes sont en effet qualifiées et les visiteurs sont assurés de terminer premiers. A domicile, le tenant du titre aura tout de même à cœur de s’imposer pour envoyer un message et rappeler qu’il reste le patron en dépit d’une phase de groupes jusque-là très mitigée avec 2 victoires, mais aussi deux nuls, dont un arraché de justesse la semaine dernière contre Al Merreikh (2-2), et une défaite. Dans l’autre match du groupe, Vita Club et Al Merreikh se battront seulement pour l’honneur à Kinshasa et les Soudanais termineront derniers de cette poule sauf s’ils s’imposent.

Plus d’enjeux en revanche dans le groupe B, en début d’après-midi, puisque le CR Bélouizdad et Al Hilal vont se disputer à distance leur place en quart de finale. Forts de deux points d’avance sur leur concurrent, les Algériens se déplacent en Afrique du Sud, sur le terrain de Mamelodi Sundowns, déjà qualifié. Toujours dirigé par l’entraîneur intérimaire Karim Bekhti, le CRB effectue ce voyage sans ses deux latéraux Chamseddine Nessakh et Mokhtar Belkhiter, blessés. De leur côté, les Soudanais d’Al Hilal ne sont plus maîtres de leur destin et rendent visite au TP Mazembe. Déjà éliminés, les Corbeaux de Lubumbashi ont énormément déçu durant cette édition mais ils auront à cœur de sauver l’honneur en décrochant enfin un premier succès dans ce groupe…

Les deux derniers qualifiés pour les quarts seront connus samedi avec le choc entre Horoya et les Kaizer Chiefs et le duel à distance entre le MC Alger et le Zamalek.

Le programme de la dernière journée