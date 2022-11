Le ballon officiel de la Coupe du monde 2022

Comme lors des précédentes éditions, la Coupe du monde 2022 va évidemment disposer de son propre ballon, baptisé «Al Rihla».

Origines et aspect d’«Al Rihla»

«Al Rihla» signifie « voyage » en arabe et le design de ce ballon a été inspiré par «la culture, l’architecture, les bateaux traditionnels et le drapeau du Qatar», indique la FIFA. Multicolore, ce ballon est composé d’une «base blanche nacrée inspirée de l’industrie perlière traditionnelle du Qatar» mais il possède aussi des zébrures dorées bleues et rouges. «Al Rihla» est formé de 20 panneaux Speedshell dont la forme est inspirée des voiliers traditionnels dhow.

Dans une volonté écologique, «Al Rihla» se targue d’être le premier ballon de la Coupe du monde fabriqué «uniquement avec des encres et des colles à base d’eau.»

Il s’agit de la 14e fois consécutive qu’Adidas conçoit le ballon de la compétition.

Les caractéristiques du ballon Al Rihla

Les gardiens vont devoir se méfier de ce petit nouveau ! En effet, «Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde», a annoncé la directrice Conception-Football Graphics & Hardwear d’Adidas, Franziska Löffelmann. «Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l’air extrêmement importantes. De par sa conception, ce nouveau ballon conserve bien plus longtemps sa vitesse dans l’air», a-t-elle ajouté.

La marque vante aussi «une stabilité de trajectoire idéale créée par la forme et les rainures du ballon». «Plus aérodynamique que tous les autres ballons de la Coupe du monde», Al Rihla «a été conçu pour favoriser un jeu rythmé».