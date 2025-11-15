Uploader By Gse7en
Le Brésil bat facilement le Sénégal en amical

15 novembre 2025 Sport

Battu 4-2 il y a deux ans, le Brésil a obtenu sa première victoire contre le Sénégal dans une partie ouverte à l’Emirates. Estevao et Casemiro ont fait la différence en première période, les Lions de la Teranga n’ont pas profité des opportunités obtenues en attaque. Les hommes de Carlo Ancelotti se rassurent avec une bonne prestation collective. Fin de série pour le Sénégal après 26 matchs sans défaite.


Qualifié depuis le mois de juin pour la Coupe du monde 2026, le Brésil poursuit tranquillement sa mue avec Carlo Ancelotti et sa préparation pour le grand rendez-vous de l’été prochain aux États-Unis. Ce samedi, la Seleçao a facilement dominé le Sénégal, invaincu depuis 26 matches, à Londres grâce à deux buts d’Estevao et de Casemiro (2-0). Les Brésiliens affrontement la Tunisie mardi.

Hiérarchie respectée. Ce samedi après-midi, le Brésil affrontait le Sénégal en match amical à l’Emirates Stadium. Une affiche de gala, un avant-goût de la Coupe du Monde 2026 devant plus de 58 000 spectateurs et, finalement, une victoire de la Seleção (2-0). Le Sénégal n’avait plus perdu depuis 26 matches, plus longue série d’invincibilité en cours.

  1. Hane
    15 novembre 2025 at 18:34

    J’avais toujours dit que cette rencontre était inopportune. A la fin de la journée, quel gain le Sénégal a engrangé lors de cette rencontre ? Sinon de permettre au Brésil de laver l’affront subi face aux lions il y a quelques temps. Le Sénégal pouvait avoir d’autres adversaires pour améliorer son jeu et rectifier certaines erreurs.

