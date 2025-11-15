Le Brésil bat facilement le Sénégal en amical

Partager Facebook

Battu 4-2 il y a deux ans, le Brésil a obtenu sa première victoire contre le Sénégal dans une partie ouverte à l’Emirates. Estevao et Casemiro ont fait la différence en première période, les Lions de la Teranga n’ont pas profité des opportunités obtenues en attaque. Les hommes de Carlo Ancelotti se rassurent avec une bonne prestation collective. Fin de série pour le Sénégal après 26 matchs sans défaite.

Qualifié depuis le mois de juin pour la Coupe du monde 2026, le Brésil poursuit tranquillement sa mue avec Carlo Ancelotti et sa préparation pour le grand rendez-vous de l’été prochain aux États-Unis. Ce samedi, la Seleçao a facilement dominé le Sénégal, invaincu depuis 26 matches, à Londres grâce à deux buts d’Estevao et de Casemiro (2-0). Les Brésiliens affrontement la Tunisie mardi.