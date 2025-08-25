Le camp de Barthélémy Dias accuse Khalifa Sall de trahison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Entre Khalifa Sall et son ancien poulain, c’est la guerre froide. Le camp de Barth’ accuse celui de Khalifa de trahison à cause de la volonté de la maire intérimaire de maintenir l’élection du maire de Dakar ce lundi.

Ceux qui avaient misé sur une potentielle alliance entre Khalifa Ababacar Sall et son ancien poulain, Barthélemy Dias, devront déchanter. En effet, les deux protagonistes ont organisé une réunion vendredi dernier pour harmoniser les positions sur le scrutin convoqué en vue de procéder au remplacement du maire déchu par l’administration territoriale. L’objectif était de s’accorder sur un report du scrutin suite à la saisine de la Cour suprême.

Le Quotidien a appris que le consensus souhaité n’a pas été obtenu. Des proches de Barthélemy Dias ont pointé du doigt Khalifa Sall, avec lequel ils «avaient un consensus». Tous les participants étaient tombés d’accord pour demander à la maire par intérim, Mme Ngoné Mbengue, de convoquer en urgence le Bureau municipal ce samedi, afin d’entériner le report du scrutin. Motif invoqué : la Cour suprême doit statuer lundi à 9h sur le dossier de Barthélemy Dias. Seulement, a précisé notre source, «contre toute attente, Khalifa Sall, en complicité avec sa candidate Ngoné Mbengue, a décidé de maintenir coûte que coûte l’élection lundi, ignorant le calendrier judiciaire». Une position qui a été perçue comme une «trahison» par Senegaal bi ñu bokk.

Khalifa choisit Ngoné Mbengue

Le Quotidien a obtenu la version des proches de Khalifa Sall. Sans entrer dans le contenu de la réunion, notre source ne semble pas tourner la page de la Présidentielle. «Barth’ n’a rien fait lors de la Présidentielle. Il ne peut pas continuer à nous imposer son choix», a dit la source. Pour lui, la réunion a été organisée par Khalifa Sall pour éviter des divergences. «Barth’ a dit avoir un candidat, tout comme Ngoné Mbengue veut se présenter. Le maire de Hann a déclaré sa candidature aussi. La relation entre Khalifa et Barth’ est ce qu’elle est. Chacun a une dent contre l’autre. Il y a beaucoup de membres de Taxawu qui ont tourné le dos à Khalifa pour rejoindre Barth’», a dit la source.

Lors de sa conférence de presse, Barth’ a laissé transparaître une crise latente ou diffuse. Ou tout de même un ressort s’est cassé avec des intérêts devenus antagonistes. Après avoir dénoncé la procédure, il a demandé à Mme Mbengue «de faire preuve de tenue et de retenue, parce qu’en validant l’illégalité à laquelle le Préfet l’invite, elle s’expose à des réalités qui la dépassent. Elle n’a pas le droit de convoquer cette réunion extraordinaire parce qu’elle viole l’alinéa 2 de l’article 137 du Code des collectivités».

Par conséquent, il a refusé de discuter des «alliances sur les candidats» pour sa succession, confirmant cette thèse. «Au nom du Peuple, j’ai saisi la Justice pour que Dakar retrouve sa dignité. Je ne peux pas saisir la Justice et parler de candidature. C’est totalement illogique. On ne peut pas être opposant le jour et devenir quelqu’un d’autre la nuit, suivez mon regard…», assure le maire de Dakar. «Tous ceux qui se disent opposants et qui y mettront les pieds demain (aujourd’hui), vont contribuer à l’illégalité de ce que le Préfet de Dakar veut faire. On a patienté 8 mois, patientons jusqu’à 18h. C’est ça le Droit.»