Le chiffre de 126 286 divorces existe bel et bien

Le chiffre de 126 286 divorces existe, pour de vrai, il est issu du recensement général de 2013 de l’ANSD et s’agit plutôt de Stock à date de Divorcés. En langage plus simple, les divorcés de 1930, vivants, y étaient inclus ». À la page 275 du document de 418 feuilles, le Tableau 9.4, fait la « Répartition de la population âgée de 12 ans et plus par région selon le statut matrimonial et le sexe ». C’est ainsi que 126 286 Divorcés ont été comptabilisés parmi cette tranche de la population qui était en activité en 2013.

En d’autres termes encore plus simple l’ANSD a recensé dans ce rapport de 2013, tous les divorcés encore vivants du Sénégal depuis plusieurs années. Seulement, il ne fallait donc pas diviser le nombre 126 286 par 365 jours de l’année pour obtenir le chiffre 345.

Sur les sites internet qui ont repris l’information, il est révélé qu’il y a 126 000 divorces en 2020 au Sénégal. Cette information n’a pas été publiée par Rewmi Quotidien qui a bien parlé de 126.286 divorces recensés selon le rapport de l’Ansd de 2013.

Envoyer un communiqué et occulter le chiffre de 126 286 divorces relève de mauvaise foi de la part de l’Ansd.