Le chroniqueur Adama Fall condamné par le Tribunal de Pikine-Guédiawaye

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Arrêté pour défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui, le chroniqueur Adama Adus Fall a été jugé ce mercredi devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Le tribunal l’a déclaré coupable avant de le condamner à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 100 000 FCFA.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République avait sollicité une peine ferme de trois mois. De leur côté, les avocats de la défense, Me Pape Sène et Me Aboubacry Barro, ont plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale, sollicitant ainsi la clémence du tribunal pour leur client.