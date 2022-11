Le communiqué du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 09 novembre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Macky Sall.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat s’est félicité du succès des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère à travers un processus participatif qui a abouti, le samedi 05 novembre, à l’issue d’un Conseil national spécial de la Consommation, à la prise de onze (11) décisions majeures visant la baisse significative des prix des denrées et produits de consommation courante, ainsi que la régulation des coûts de certains services essentiels, comme les loyers.

Le Président de la République a félicité les acteurs économiques (commerçants, importateurs, industriels, patronat), les associations de consommateurs, le Gouvernement et les administrations impliquées, qui, dans un élan solidaire d’engagement et de partenariat, ont contribué à la baisse des prix et la finalisation des autres mesures d’accompagnement.

Ceci, dans le but de sécuriser durablement l’approvisionnement du pays ; de maitriser la structure des prix ; de relancer l’industrie nationale ; de développer les filières agricoles, d’élevage et des pêches dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire et de promotion du Consommer local.

A cet effet, le Chef de l’Etat a invité le Premier Ministre et le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, à prendre tous les actes réglementaires d’application effective des prix fixés, dans l’esprit des consensus et décisions des concertations.

Le Président de la République a également exhorté le Gouvernement à poursuivre, sans relâche, le dialogue constructif avec les consommateurs et les acteurs de l’économie nationale, afin d’assurer une régulation soutenue des activités dans l’ensemble des secteurs, notamment la Santé, dont la nomenclature des services et le dispositif réglementaire d’encadrement des tarifs, doivent être actualisés, par les ministres en charge de la Santé et du Commerce, avant fin novembre 2022.

Le Chef de l’Etat a particulièrement rappelé, la nécessité de doter l’Administration du Commerce de moyens adéquats pour mieux assurer ses missions de contrôle des prix et de veille sur la concurrence saine dans les secteurs de l’économie. Le Président de la République a demandé, à ce sujet, au Ministre du Commerce, de présenter, avant la fin de l’année, un nouveau dispositif de renforcement de la concurrence au Sénégal. S’agissant de la stratégie portuaire nationale, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime d’accentuer les réformes de ce secteur en vue de garantir le fonctionnement continu et optimal du Port Autonome de Dakar, ainsi que les performances de cette entité névralgique de l’économie nationale. Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre de veiller particulièrement : • au suivi permanent du secteur des cimenteries, au regard de ses implications dans les programmes de constructions de logement ; • à l’encadrement du fonctionnement des usines de fabrication du fer à béton et les activités des acteurs de la collecte, de la distribution et de l’exportation de la ferraille ; • à la présentation d’un rapport mensuel sur l’état d’application des décisions issues des concertations sur la lutte contre la vie chère.

Arachide : le prix plancher d’achat au producteur du kg à 275 contre 250 FCFA

Revenant sur la campagne de commercialisation arachidière 2022-2023, qui s’ouvre officiellement le 21 novembre 2022, le Président de la République a décidé de fixer le prix plancher d’achat au producteur du kilogramme d’arachide à 275 FCFA contre 250 FCFA lors de la précédente campagne.

Abordant l’exécution des projets de promotion de la formation professionnelle et technique, le Président de la République a rappelé au Gouvernement l’importance de la valorisation du capital humain dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). A cet effet, le Chef de l’Etat a souligné le caractère prioritaire de la formation professionnelle et technique qui nécessite l’exécution optimale de l’ensemble des projets et programmes de développement du secteur, avec la réalisation des centres de formation professionnelle départementaux et le déploiement du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT).

A cet égard, le Président de la République a rappelé la nécessité d’une évaluation des interventions territoriales, techniques et financières des guichets du 3FPT, notamment, dans le cadre du programme « XEYU NDAW NI ». Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Gouvernement de faire le bilan exhaustif des actions du 3FPT, depuis sa création en 2014, et de communiquer davantage sur les possibilités de soutien en termes de formation et d’apprentissage offertes par la structure. S’agissant de la maitrise stratégique des patrimoines foncier et bâti de l’Etat, le Président de la République a rappelé au Gouvernement, l’urgence d’assurer la maitrise des données exhaustives de l’immobilier de l’Etat, à travers la numérisation intégrale du cadastre et le respect scrupuleux des processus domaniaux.

A ce titre, le Chef de l’Etat a invité le Ministre en charge des Domaines et le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, à finaliser, dans les meilleurs délais, le recensement national du Patrimoine Bâti de l’Etat afin de construire une base nationale numérisée exhaustive et crédible de la Conservation foncière et de l’immobilier des collectivités publiques. Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les dossiers suivants : • la campagne nationale de vaccination du Cheptel et du développement du secteur de l’Elevage, en demandant au Ministre de l’Elevage et des productions animales d’accélérer, dans toutes les régions du Sénégal, le déploiement de la campagne de vaccination du Cheptel afin d’assurer la sécurité sanitaire du bétail, conformément aux orientations et objectifs du Plan national de Développement de l’Elevage.

En outre, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Elevage de préparer, avec l’ensemble des acteurs du secteur, la célébration de la prochaine journée nationale de l’Elevage prévue à Tambacounda. • le plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, en invitant le Premier Ministre et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à faire présenter, avant fin novembre 2022, un rapport d’évaluation de l’état d’exécution du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes (2021-2023).

Félicitation aux Lions du Beach Soccer

Abordant la victoire des lions du beach soccer et la participation du Sénégal à la coupe du monde de football au Qatar, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux « Lions du Beach Soccer » qui ont remporté, au Mozambique, la 7 ème édition de la Coupe d’Afrique des nations 2022 de la discipline. Le Chef de l’Etat a encouragé, dans la même dynamique, le Ministre des Sports, la Fédération Sénégalaise de Football, les joueurs de l’équipe nationale, « les Lions », Champions d’Afrique en Titre, et leur encadrement technique, à réaliser une participation remarquable du Sénégal à la Coupe du monde de Football qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Le Président de la République a souligné l’importance des dispositions logistiques et financières prises par l’Etat pour une bonne préparation et une participation, dans les meilleures conditions de performances, des « Lions du Football » au Mondial. Au sujet de son agenda diplomatique, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de sa participation les 7 et 8 novembre 2022, à Sharm El Cheikh, au segment des Chefs d’Etat et de Gouvernement, de la 27ème Conférence des Parties (COP 27) à la Convention cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, lors duquel il a rappelé l’impératif d’une transition verte juste et équitable.

Dans sa communication, le Premier Ministre a abordé les points suivants : • la réunion interministérielle sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la vie chère ; • la cérémonie d’ouverture du Forum international des Femmes entrepreneures d’Afrique et de sa Diaspora, édition 2022 ; • la réunion sur l’Enseignement supérieur ; • le suivi des projets hospitaliers (Hôpital Le Dantec, Hôpital de Tivaouane et Polyclinique de l’Hôpital principal de Dakar). AU TITRE DE LA COMMUNICATION DES MINISTRES • Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ; • Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur Renforcement des services de Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU) et la célébration de la semaine de la santé de la mère et de l’enfant ; • Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a fait une communication sur l’état d’avancement du programme 100.000 logements ; • Le Ministre des Sports a fait une communication sur situation de la préparation de la participation du Sénégal à la « Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 ».

Au titre des textes législatifs et règlementaires, le Conseil a étudié et adopté les textes suivants : • Le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale supérieure des Mines et de la Géologie ; • Le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation du Conseil national consultatif du Cajou.