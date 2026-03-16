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Le congrès du Pastef fixé au 13 juin

16 mars 2026 Actualité

 

Le Conseil national de PASTEF a officiellement fixé la date du congrès du parti au 13 juin 2026. Une étape majeure dans la réorganisation et consolidation de la dynamique politique de Pastef..

Réuni en session ordinaire ce dimanche à Dakar, sous la présidence effective du président du parti M. Ousmane Sonko, l’ordre du jour portait principalement sur la convocation et l’organisation du 1er Congrès du parti. Une etape cruciale dans la consolidation et l’institutionnalisation de la formation politique après douze années d’existence marquées par « l’endurance, le sacrifice et le triomphe des idées patriotiques. » Selon le communiqué issue de ladite session, les résolutions suivantes ont été adoptées. Il s’agit de la fixation de la date du congrès. Cet événement constituera le point ďorgue de la vie. « En tant qu’instance suprême du parti, le congrès aura pour missions principales : L’élection du président du parti, l’adoption des orientations politiques majeures qui guideront l’action du parti pour les six prochaines années, afin de soutenir durablement la transformation systémique du Sénégal dans une Afrique unie (…) »

Selon la note Ousmane Sonko a exhorté les membres du Conseil national à intensifier le travail militant et à renforcer la fraternité, l’unité et la discipline au service du projet de transformation nationale et de révolution citoyenne.

 

 


 

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