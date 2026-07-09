‎Le Conseil constitutionnel censure la loi du 29 juin : la coalition Diomaye Président salue une décision majeure

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‎Cette décision de la plus haute juridiction constitutionnelle marque un tournant important dans le débat politique. En censurant ce texte, le Conseil constitutionnel réaffirme la primauté de la Constitution sur les lois adoptées par le Parlement.

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Dans un communiqué publié à la suite de cette décision, la coalition Diomaye Président a exprimé sa satisfaction. Elle a adressé ses félicitations au président de la République, qu’elle présente comme le « gardien de la Constitution », saluant son engagement en faveur de l’État de droit et du respect des principes constitutionnels.

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‎La coalition estime que cette décision conforte la démarche du chef de l’État et l’encourage à poursuivre les consultations nationales relatives aux réformes en cours. Selon elle, ces concertations doivent contribuer au renforcement des institutions démocratiques et à la consolidation de l’État de droit au Sénégal