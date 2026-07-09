Médias : Ousmane Ibrahima Dia nouveau président du CORED

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’autorégulation des médias au Sénégal. Le journaliste Ousmane Ibrahima Dia a été élu président du Bureau du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED). L’élection s’est déroulée ce jeudi 9 juillet 2026 à la Maison de la presse Babacar Touré à Dakar, lors de la réunion des membres du nouveau Directoire, selon le communiqué officiel publié par l’instance.

Le nouveau Bureau exécutif, composé de sept membres, a été formé à la suite de l’Assemblée générale de l’organisme tenue le samedi 4 juillet dernier en présence de Bacary Sarr, ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement. Lors de cette instance, un Directoire renouvelé de 13 membres avait été élu pour un mandat de trois ans, validant au passage les rapports moral, financier et d’activités de l’équipe sortante. La passation de services a ainsi eu lieu entre le président sortant, Mamadou Thior, et son successeur.

Diplômé du CESTI (33e promotion), Ousmane Ibrahima Dia est le rédacteur en chef chargé de la coordination de APS Magazine, une publication de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Ancien secrétaire général administratif du SYNPICS (2012-2019) et ancien secrétaire général de la section SYNPICS de l’APS, il a également exercé au sein des rédactions de Le Quotidien et de Le Journal au début de sa carrière, entre 2003 et 2006. Après avoir occupé les fonctions de secrétaire général de l’instance d’autorégulation, le nouveau président a décliné sa feuille de route à travers le communiqué de presse. Ousmane Ibrahima Dia souhaite notamment axer son mandat sur la préservation des acquis, tout en travaillant à une meilleure appropriation de l’organe par les professionnels des médias, le grand public ainsi que les pouvoirs publics.

Composition du nouveau Bureau du CORED (Mandat 2026-2029) :

Président : Ousmane Ibrahima DIA

Secrétaire général : Aliou DIOUF

Trésorière : Marguerite Rosalie NDIAYE

Trésorier adjoint : Assane GUEYE

Chargée de la communication : Nina Penda FAYE

Chargé de l’organisation : Amadou Sabar BA

Chargé de l’organisation adjoint : Oumar DEME