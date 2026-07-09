Le Conseil constitutionnelle invalide la révision constitutionnelle

Nouveau rebondissement sur la scène politique sénégalaise. Saisis en urgence par le chef de l’État, les sept sages du Conseil constitutionnel viennent de rendre leur verdict.
La haute juridiction a fait droit à la demande du président Bassirou Diomaye Faye en prononçant l’annulation de la loi n°18/2026 relative à la révision de la Constitution, adoptée le 29 juin dernier par l’Assemblée nationale.
L’arbitrage des sages confirme ainsi la « violation de la procédure de révision constitutionnelle » que soulevait le recours présidentiel déposé par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye.
Les arguments de l’exécutif — qui avait versé au dossier les enregistrements et les procès-verbaux d’une séance plénière particulièrement électrique — ont été validés. Cette décision gèle immédiatement l’application de la réforme contestée.