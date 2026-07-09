Le Conseil constitutionnelle invalide la révision constitutionnelle

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Nouveau rebondissement sur la scène politique sénégalaise. Saisis en urgence par le chef de l’État, les sept sages du Conseil constitutionnel viennent de rendre leur verdict.

La haute juridiction a fait droit à la demande du président Bassirou Diomaye Faye en prononçant l’annulation de la loi n°18/2026 relative à la révision de la Constitution, adoptée le 29 juin dernier par l’Assemblée nationale.

L’arbitrage des sages confirme ainsi la « violation de la procédure de révision constitutionnelle » que soulevait le recours présidentiel déposé par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye.

Les arguments de l’exécutif — qui avait versé au dossier les enregistrements et les procès-verbaux d’une séance plénière particulièrement électrique — ont été validés. Cette décision gèle immédiatement l’application de la réforme contestée.