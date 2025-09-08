Uploader By Gse7en
Le coup de fil de Cheikh Yérim à Khalifa Sall

8 septembre 2025 Rewmi.com


Après la sortie du journaliste sur les plateaux de la 7Tv qui a mis le camp de Khalifa Sall et Khalifa Sall, lui-même, dans une colère indescriptible, il nous revient que Cheikh Yerim Seck, injoignable tout au début de cette affaire, a fini par rappeler Khalifa Sall au téléphone. Cheikh Yerim Seck va-t-il rectifier ses propos ou continue-t-il d’être convaincu qu’il a raison ? Notre langue au chat. Mais c’est déjà un bon pas que le contact soit rétabli.

