Le coup de gueule de Thierno Alassane Sall « Un

8 mars 2026 Actualité

« Un peu d’égard pour ce peuple qui vous a tout donné ! Le Sénégal réclame des dirigeants à la hauteur des multiples crises qui le traversent, pas des politiciens en perpétuelle campagne. » Tel est le tweet de Thierno Alassane Sall suite à l’assemblée générale de la coalition Diomaye Président tenue dans un hôtel de la place. Selon le leader de la République des Valeurs, il n’est plus question pour le duo Diomaye- Sonko de tenir en otage le peuple « plongé déjà dans une souffrance inouïe malgres leurs nombreuses promesses. » A l’en croire alors que les Sénégalais survivent face à la crise socio-économique, « le régime PASTEF se livre à un spectacle politique indécent en lieu et place de “Solutions”. Meeting contre meeting, rassemblements contre lives. Pas un jour ne passe sans son lot de discours de haine et de divisions, qui n’épargnent ni amis ni adversaires. »

Le député n’a pas manqué de dénoncer de pointer du doigt leur silence suite à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba lors des échauffourées entre les forces de l’ordre et le « calvaire des enseignants ».

« Silence sur la mort d’Abdoulaye Ba, sur les souffrances des enseignants, des agriculteurs et opérateurs économiques. Mais voilà que le président de la République retrouve subitement la voix pour une journée entière consacrée à la politicaillerie » a publié Thierno Alassane Sall.

 


