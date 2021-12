Le DIRPUB de Rewmi Quotidien en deuil

Le personnel du Groupe Rewmi Network est en deuil suite au décès du père d’Assane Samb, Directeur de publication de Rewmi Quotidien. Papa Momar Bineta Samb, né le 28-11- 1939 à Dakar-Yoff, chef de village de Darou Ndiar, département de Thiès, est décédé, hier, jeudi 09 décembre 2021. Il a été inhumé le même jour à Yoff-Layene. Le personnel du Groupe Rewmi et le Président du Meds, Mbagnick Diop qui sont profondément attristés par la nouvelle, présentent leurs plus sincères condoléances à Assane Samb et à sa famille. Nous restons en Union de prières pour le repos de son âme.

