Le dossier Lat Diop corsé par une nouvelle inculpation

16 août 2025

L’affaire Lat Diop se complique. L’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), détenu depuis septembre 2024 pour détournement de fonds publics, extorsion et blanchiment estimés à 8 milliards FCFA, fait l’objet d’un durcissement de la procédure judiciaire.

Selon le quotidien Libération, le parquet financier a transmis un réquisitoire supplétif au juge d’instruction, sollicitant une deuxième inculpation sur la base d’un rapport d’expertise comptable. Cette initiative intervient alors que la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar venait d’ordonner, mardi 12 août 2025, sa mise en liberté provisoire sous bracelet électronique, infirmant ainsi le refus du juge d’instruction.


Mais le répit aura été de courte durée : le parquet général a acté ce jeudi son pourvoi contre cette décision, confirmant sa volonté de contester la libération provisoire de l’ancien patron de la Lonase et de maintenir l’action judiciaire.

