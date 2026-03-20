Le Fdr dénonce la Caf et exige la libération des supporters sénégalais

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La décision de la Caf d’attribuer la victoire de la Can au Maroc au détriment du Sénégal a suscité une vague d’indignation. Et pour cela , la Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République a dénoncé cet état de fait et de considérer la décision comme étant « inique » , d’autant plus inacceptable que le jury l’ayant rendue était illégalement réuni. Selon le FDR, de nombreux membres ayant, suite à sa diffusion, déclaré publiquement n’avoir pas été dûment convoqués. « Une décision en conséquence nulle et non avenue que la CAF devrait, en toute logique et sans délai, annuler pour espérer conserver ce qui lui reste de crédibilité » lit-on dans un communiqué.

Selon les membres le FDR condamne les comportements des dirigeants de la Confédération Africaine de Football qui « ternissent aussi gravement et l’Afrique et son football qu’ils sont pourtant censés promouvoir. » Elle exige, par ailleurs, la libération immédiate des supporters sénégalais pris en otage à Rabat depuis la finale.

Par ailleurs les autorités marocaines ont été invitées à mettre fin à ce théâtre comique, modèle achevé de vaudeville s’il en est, n’honorant ni nos deux peuples, ni leurs relations séculaires de fraternité.

En tout état de cause, la Conférence des Leaders exprime sa totale solidarité avec les joueurs de l’équipe nationale, la Fédération sénégalaise de football, ainsi que tout le peuple sénégalais.