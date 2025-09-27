Le FDTT à l’école des PPP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Les Partenariats Public-Privé », tel est le thème de l’atelier organisé par le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) en collaboration avec l’Unité nationale d’Appui aux Partenariats Public Privé (UNAPPP) du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), les jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2025 au siège dudit Fonds.

Après avoir ouvert la rencontre, Monsieur Bara SOW, Administrateur du FDTT a tenu à suivre toutes les présentations et à participer activement aux travaux durant deux (2) jours.Il a adressé ses vifs remerciements à l’UNAPPP pour la disponibilité et la qualité multidisciplinaire de l’équipe d’experts qui, dans une démarche andragogique et inclusive, a animé la session.

Durant ces deux jours, les agents du FDTT ont eu l’occasion d’échanger de manière approfondie sur le nouveau cadre juridique des PPP, d’explorer les différentes étapes allant de l’identification et de la préparation des projets jusqu’à leur structuration, leur passation et leur gestion. Ces moments de partage et de réflexion ont permis de mieux comprendre les enjeux, les opportunités mais aussi les défis liés à la mise en œuvre de cette nouvelle approche contractuelle.