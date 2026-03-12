Uploader By Gse7en
Le front syndical pour la défense du travail dépose un préavis de grève

12 mars 2026

 

Le compte à rebours est lancé. Le Front syndical pour la défense du travail a déposé un préavis de grève d’un mois, en prélude à d’éventuelles actions de protestation si ses revendications ne sont pas prises en compte.

« Nous rappelons également que le Pacte national de stabilité  sociale pour une croissance inclusive et durable signé entre l’État,  les organisations syndicales et le patronat repose sur deux principes clairs : le respect mutuel des engagements et la  consolidation d’un dialogue social sincère garant de la stabilité  sociale » a indiqué Mody Guiro Sg de la CNTS.

 

Selon les syndicalistes, depuis plusieurs mois les travailleurs font face à une série de décisions jugées injustes, à des pratiques abusives et à des politiques sociales qui fragilisent gravement leurs conditions d’existence. Ils citent notamment les ponctions opérées sur les salaires des enseignants, qu’ils considèrent comme une mesure particulièrement pénalisante.

 

Le Front Syndical pour la Défense du Travail dénonce avec la  plus grande fermeté les coupes sombres opérées sur les salaires  des enseignants. Ces prélèvements constituent une injustice  flagrante et un affront contre les travailleurs et travailleuses. « Les enseignants- ses, déjà durement éprouvés par la  dégradation continue de leur pouvoir d’achat, ne peuvent pas être  transformés en variables d’ajustement des carences de gestion des finances publiques. Les salaires des travailleurs-ses ne sont ni  une réserve budgétaire ni une caisse de compensation pour les  défaillances administratives » a ajouté Guiro.

 

Pour le Front syndical, cette démarche unilatérale de l’État porte atteinte à l’esprit même du pacte de stabilité sociale, qui repose sur le dialogue, la concertation et le respect des engagements pris entre les différentes parties. C’est dans cet esprit que le Front Syndical pour la Défense  du Travail informe l’opinion nationale qu’un préavis de grève  générale sera déposé ce jour. Au terme du délai imparti le Front Syndical pour la Défense  du Travail se réserve le droit de déclencher une grève générale. Dans cette même lancée, une grande marche nationale est  prévue le 8 avril 2026 pour dénoncer les injustices dont sont  victimes les travailleurs et exiger le respect de leurs droits.

 


Les travailleurs avertissent ainsi l’opinion publique qu’ils ne resteront pas indéfiniment spectateurs de la dégradation de leurs droits et de leurs conditions de vie. Selon eux, la patience des travailleurs a des limites.

