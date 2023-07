Le Gouvernement face à la presse, ce mardi

Dans le cadre des – RENCONTRES-GOUVERNEMENT-PRESSE -le ministre Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim Fofana et son collègue ministre, auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Monsieur Issakha Diop feront face à la presse ce mardi 25 juillet 2023, à partir de 10 heures à la salle de conférence de la Primature.

Ils se prononceront sur l’actualité et sur les dispositions mises en œuvre par le Gouvernement pour la lutte contre les Inondations.