Le juge Niang (CPI) sanctionné, la réaction ferme de Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Département d’État américain a annoncé, ce mercredi 20 août 2025, de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables liés à la Cour pénale internationale (CPI), accusée de menacer les intérêts des États-Unis et d’Israël. Parmi les personnes visées figure Mame Mandiaye Niang, magistrat sénégalais, procureur adjoint de la CPI.

Le Sénégal a exprimé son étonnement et sa désapprobation face aux sanctions récemment imposées par les États-Unis à quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le juge sénégalais Mame Mandiaye NIANG.

Dans un communiqué officiel, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères appelle les autorités américaines à revenir sur ces mesures, les qualifiant de « grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice » et au droit des magistrats de remplir librement le mandat qui leur a été confié par les 125 États parties au Statut de Rome.

Le Sénégal rappelle être le premier pays à avoir ratifié le Statut de Rome et réaffirme sa pleine solidarité à l’égard de M. NIANG ainsi qu’aux autres magistrats visés. Le pays souligne également son soutien indéfectible à la CPI et à sa mission de justice pénale internationale.

Le communiqué appelle enfin tous les États parties à la CPI à « réaffirmer leur solidarité à la Cour » et à veiller à ce que ses magistrats et tout son personnel puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance, « sans menaces ni restrictions ».