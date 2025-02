Le « MADE IN SENEGAL » s’étend en Côte d’Ivoire:  Sous le ciel d’Abidjan, 3 MD Energy accompagne la transformation

Partager Facebook

Le soleil se reflète sur les eaux calmes de la lagune Ébrié. Au loin, les tours du Plateau se dressent fières, symboles du dynamisme ivoirien. Les cinq ponts, artères vitales de la capitale supportent un flux incessant de véhicules et de piétons. Abidjan, ville de contrastes et de vitesse, pousse ses infrastructures vers le futur. Et au cœur de ce paysage urbain, une signature attire l’attention : « Made in Sénégal for Africa », apposée sur des postes transformateurs déployés aux quatre coins de la ville. Mais pas seulement. Les postes frappés de ce slogan sont aussi visibles à Yamoussoukro. Une prouesse signée 3MD Energy.

Depuis 2022, la filiale ivoirienne de l’entreprise, 3MD Côte d’Ivoire, s’est implantée avec une ambition claire : offrir des solutions énergétiques innovantes et répondre aux besoins croissants d’un marché en pleine expansion. En partenariat avec la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et Côte d’Ivoire Énergies, l’entreprise a su s’imposer grâce à un produit à haute valeur ajoutée : des postes transformateurs préfabriqués, homologués et adaptés aux réalités locales. Une avancée fait rayonner l’industrie sénégalaise bien au-delà des frontières. C’est à Khadoba, près de Pout, que l’usine de 3MD Energy conçoit et fabrique ces postes préfabriqués destinés à l’export. Face à la demande croissante en infrastructures énergétiques fiables en Afrique de l’Ouest, l’entreprise a mis en place une stratégie d’expansion audacieuse, capitalisant sur son expertise technique et la qualité de ses solutions. Aujourd’hui, l’entreprise n’est plus seulement un fournisseur local, mais un acteur régional qui gagne des marchés et diversifie ses opportunités

L’ascension de 3MD Energy est indissociable de son fondateur, Momar Diouf. Ingénieur électricien formé en Turquie, le quadra, enfant de Ndiébel (dans la région de Kaolack), a su transformer une vision en réalité industrielle. Son parcours est celui d’un homme animé par la méritocratie et un sens aigu des affaires. Après avoir exercé ses compétences pour une multinationale spécialisée dans l’équipement électrique, il s’est vu confier le développement du marché africain. C’est alors qu’il réalise l’ampleur du problème : l’Afrique importe à prix d’or des postes transformateurs depuis l’Europe et la Chine, alourdissant considérablement les coûts. « Avant notre installation, tous nos produits venaient d’Europe ou de Chine. Il s’agit d’un produit technologique, à haut risque, car aucun pays dans la sous-région ne le fabriquait », explique-t-il. Face à cette situation, il décide de rentrer au Sénégal pour y implanter une usine, avec l’objectif de produire localement et de réduire la dépendance aux importations. En 2017, 3MD Energy franchit une étape décisive en participant à ses premiers appels d’offres auprès de la Senelec. L’année suivante, l’entreprise installe son usine à Khadoba, un site stratégique qui renforce ses capacités de production. La certification ISO 9001, obtenue en 2020, puis l’agrément de la CEDEAO marquent son ancrage en tant qu’acteur régional incontournable. Du reste, 3 MD Energy endosse le pavillon national à chaque fois que ses dirigeants posent une nouvelle balise dans son déploiement sous régional.

C’est connu, l’export permet d’accéder à de nouveaux marchés et d’augmenter le volume des ventes, notamment lorsque le marché domestique atteint une saturation ou une faible croissance. En opérant sur plusieurs marchés, l’entreprise réduit sa dépendance à l’économie locale et aux fluctuations de la demande interne. Si un marché est en difficulté, les autres peuvent compenser les pertes. Mais 3 MD n’en est pas encore là, tout juste a-t-elle su positionner un produit innovant dans un secteur requérant rigueur et fiabilité, qualités qu’elle a su acquérir dès les premières années de son déploiement au Sénégal. En attestent les diverses certifications et homologations obtenues. Ce succès commercial ne profite pas qu’à 3MD Energy. Il s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du pavillon national. L’exportation de ces postes transformateurs contribue à l’amélioration de la balance commerciale du Sénégal en renforçant les revenus extérieurs du pays. Mieux encore, cela positionne le Sénégal comme un hub industriel créateur de valeur et de compétences.

L’implantation de la filiale 3 MD Côte d’Ivoire, avec des partenariats stratégiques avec la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) et Côte d’Ivoire Énergies, contribue à la standardisation des pratiques et à la montée en gamme technologique de toute la région. Par ailleurs, l’homologation des produits par ces régies assure une qualité uniforme, essentielle pour une intégration harmonieuse des réseaux énergétiques. C’est aussi tout bénef dans la stratégie de réduction de la dépendance aux importations car en produisant en interne des infrastructures énergétiques essentielles, 3 MD Energy limite les importations coûteuses d’équipements provenant d’Europe ou de Chine. Cette démarche permet aux pays de l’Uemoa de consolider leur autonomie industrielle et d’investir dans des solutions locales à haute valeur ajoutée.

Dans un contexte où Dakar cherche à faire émerger des champions nationaux, le parcours de 3MD Energy illustre donc une trajectoire exemplaire : celle d’une entreprise qui transforme son savoir-faire en levier de croissance à l’international. Momar Diouf, voit plus loin. « Les perspectives sont de consolider non seulement notre présence sur le très dynamique marché ivoirien, mais aussi, à partir d’ici, de pouvoir accompagner les pays limitrophes, le Burkina, le Mali, le Ghana, la Guinée », explique-t-il. L’entreprise ne se contente donc pas d’un succès ponctuel : elle pose les bases d’un réseau d’exportation structuré et ambitieux. L’exemple de 3MD Energy est une réponse concrète aux aspirations économiques du Sénégal. Dans un environnement où l’industrialisation est un levier essentiel de croissance et de création d’emplois, voir une entreprise locale s’imposer à l’exportation est une source de fierté nationale. L’avenir appartient aux industries capables de concilier innovation, compétitivité et expansion régionale. Et 3MD Energy en est aujourd’hui l’une des figures de proue. De Dakar à Abidjan, les ponts ne sont pas que de béton : ils sont aussi économiques, stratégiques et in